Фоменко — об Акинфееве: «Он легко сможет играть ещё четыре-пять лет»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко поделился мнением о форме 37-летнего вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева.

Специалист считает, что уровень Акинфеева позволяет ему выступать на высоком уровне ещё на протяжении четырёх-пяти лет. Фоменко также отметил профессионализм опытного футболиста, благодаря которому ему удаётся поддерживать форму.

«Тренировка в 11 — Владимирыч в 10 уже там. Тянется, крутится, готовится к работе. Человек всё выиграл, но приходит первым! А некоторые приходят как на завод», — цитирует Фоменко Sport24.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за «армейцев» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне вратарь провёл 35 матчей, пропустил 32 гола и в 11 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.