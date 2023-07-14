Агент Кучаева высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА

Александр Клюев, представитель игрока ЦСКА Константина Кучаева, высказался о переговорах о продлении контракта.

«Переговоры с ЦСКА по новому контракту Кучаева продвигаются в обычном режиме. Когда достигнем компромисса с ЦСКА, то сообщим об этом», — заявил агент полузащитник «армейцев», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Константин Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года. Контракт игрока с нынешним коллективом действует до 2024 года. В прошедшей кампании 25-летний хавбек провёл 19 матчей во всех состязаниях, забив три гола при пяти результативных передачах.