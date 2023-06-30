Корнеев назвал сумму, за которую «Зенит» может отпустить Малкома

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев предположил, что питерский «Зенит» может расстаться со своей главной звездой, Малкомом Филипе только за приличную сумму – не менее 30 млн евро.

«Зенит» отпустит его только за больше деньги – не менее 30 млн евро. Но клуб будет искать предложение в 30–40 млн. За эти деньги стоит ему уходить в правильный чемпионат», - делится Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Малком связан с «Зенитом» контрактом, который действует ещё четыре года – до окончания сезона-2026/27. В минувшем сезоне голеадор отметился 26 голами во всех турнирах.

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