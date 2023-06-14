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Канчельскис считает, что на Дзагоева ещё найдутся претенденты

14 Июня 2023 • 21:46 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис уверен, что если ставший свободным агентом Алан Дзагоев решит продолжить карьеру, то обязательно найдёт вариант для её продолжения.

«Он еще не старый, ему не 40 лет. Пусть его и преследуют травмы, он прошел очень хороший футбольный путь и имеет большой опыт. Он сам должен всё решить, но может быть, что какой-то тренер увидит в нём помощь для своего клуба», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что на днях в «Рубине» официально объявили о том, что 33-летний Дзагоев стал свободным агентом. За казанский клуб россиянин выступал в Первой лиге на протяжении минувшего сезона.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Андрей Канчельскис
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