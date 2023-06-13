Кривцов предположил, из-за чего «Краснодар» проиграл в Суперфинале Кубка России

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился своей точкой зрения на воскресное поражение «быков» в Суперфинале Кубка России от ЦСКА (1:1, 5:6 пен.). По его мнению, важную роль в неудаче краснодарцев сыграло волнение.

«Обе команды играли прекрасно, особо ключевых моментов не было. Возможно, кто‑то не справился с нервами, и в конце подвела реализация моментов», - рассказал молодой игрок «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» за 15 лет существования клуба до сих пор не может выиграть первый в истории трофей. В финал Кубка России «быки» пробивались дважды, оба раза в решающих матчах команда уступала в серии пенальти.