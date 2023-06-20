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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА Аванесян подписал полноценный контракт с «Балтикой» официально

20 Июня 2023 • 18:41 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

В новичке РПЛ, калининградской «Балтике» воспользовались правом выкупа у столичного ЦСКА 21-летнего полузащитника Тиграна Аванесяна. Об этом сообщает пресс-служба «красно-синих».

Напомним, ранее «Балтика» выкупила у ЦСКА 20-летнего вингера Сергея Пряхина. Вместе с Аванесяном они провели минувший сезон в Первой лиге за балтийцев в рамках аренды и помогли клубу впервые за 25 лет повыситься до элитного дивизиона России.

«Оба полузащитника – воспитанники Академии ПФК ЦСКА, двукратные победители молодежного первенства в составе «красно-синих». Желаем Тиграну и Сергею успехов в дальнейшей карьере!», - заключили в ЦСКА.

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