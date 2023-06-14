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Бистрович: «Моё возвращение в ЦСКА этим летом возможно»

14 Июня 2023 • 16:54 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий сейчас за «Фортуну Ситтард» на правах аренды, допустил своё возможное возвращение в московский клуб.

По словам 25-летнего хорвата, «Фортуна Ситтард» намерена оставить его у себя. Однако не исключён и вариант, при котором Бистрович вернётся в Россию.

«Конечно, моё возвращение в ЦСКА этим летом возможно, я по-прежнему являюсь футболистом этого клуба, 

Есть варианты в Нидерландах. «Фортуна» довольна тем, как я провёл сезон, они хотят выкупить меня», — цитирует Бистровича «РБ Спорт».

За «Фортуну Ситтард» Бистрович провёл 13 матчей и забил один гол. Сейчас портал Transfermarkt оценивает хорватского футболиста в 2,6 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиян Бистрович Фортуна Ситтард
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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