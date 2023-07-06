Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чепчугов — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: «Каждый футболист имеет свободу выбора»

06 Июля 2023 • 17:24 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о возможном переходе своего экс-одноклубника Марио Фернандеса в «Зенит».

Чепчугов пожелал Фернандесу удачи в новом клубе, отметив, что каждый футболист имеет свободу выбора и может самостоятельно решать, где ему продолжить карьеру.

«Мы можем поздравить «Зенит», если они смогут подписать его и поблагодарить Фернандеса за время, которое он провёл в ЦСКА. Хочу пожелать удачи Марио, он довольно скромный и позитивный человек», — цитирует Чепчугова .

В минувшем сезоне 32-летний Фернандес выступал за бразильский «Интернасьонал», в составе которого провёл пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Сергей Чепчугов Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
17:42 · Россия. Премьер-лига
Милсон продолжит карьеру в «Маккаби»
17:41 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» играет против «Балтики» в новой форме фото
17:24 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: «Каждый футболист имеет свободу выбора»
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Данни оценил возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Интерес из Европы к Сперцяну есть»
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Шунин рассказал, кем хочет быть после завершения карьеры
16:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от подписания игрока «Челси» Зиеша
16:36 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» подписал бразильца в нападение официально
16:33 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «В «Динамо» мы узнаем цену мастерства Лички»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Итало подтвердил переход футболиста в «Урал»
16:07 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА сделали новое заявление по ситуации с Марио Фернандесом
16:01 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо может сменить «Зенит» на клуб Роналду
15:59 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Фернандес принесёт пользу «Зениту»
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Зенита» отреагировал на информацию о Марио Фернандесе 1
15:38 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Возвращение Бальбуэна — усиление для «Динамо»
Все новости
Рекомендуем