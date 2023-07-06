Чепчугов — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: «Каждый футболист имеет свободу выбора»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о возможном переходе своего экс-одноклубника Марио Фернандеса в «Зенит».

Чепчугов пожелал Фернандесу удачи в новом клубе, отметив, что каждый футболист имеет свободу выбора и может самостоятельно решать, где ему продолжить карьеру.

«Мы можем поздравить «Зенит», если они смогут подписать его и поблагодарить Фернандеса за время, которое он провёл в ЦСКА. Хочу пожелать удачи Марио, он довольно скромный и позитивный человек», — цитирует Чепчугова .

В минувшем сезоне 32-летний Фернандес выступал за бразильский «Интернасьонал», в составе которого провёл пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.