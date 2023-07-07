Пономарёв уверен, что уход Медины не отразится на ЦСКА

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв порассуждал на тему одной из самых громких новостей пятницы. А именно на вероятный переход из состава «армейцев» в состав столичного «Спартака» вингера Хесуса Медины. По мнению Пономарёва, такой трансфер не отразится плохо на игре ЦСКА.

«Нужно знать причину ухода. Скорее всего, это потому, что в стартовом составе он не играет. Вряд ли у него какой-то конфликт с тренерским штабом. Для футболиста главное – в запасе не сидеть», - делится Пономарёв с порталом Rusfootball, добавляя, что ЦСКА уход парагвайского легионера не ослабит, так как в клубе есть достаточного ресурсов, чтобы заменить потерю.

26-летний Медина является игроком столичных «армейцев» с зимы 2022 года.

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