Канчельскис: Малком назвал уровень РПЛ высоким? Он немного слукавил

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о словах нападающего «Зенита» Малкома Филипе об уровне футбола в России. Ранее бразилец заявил, что считает уровень местного чемпионата высоким.

«Естественно, он немного слукавил — не будет же он говорить, что чемпионат ниже среднего уровня стал сейчас. Но это правильно, он обязан так говорить», — приводит слова Канчельскиса «РИА Новости».

В сезона-2022/23 Малком забил 26 голов и записал на свой счет 9 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может перебраться в Саудовскую Аравию.