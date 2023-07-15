​Губерниев обратился к «Зениту» и ЦСКА: «Где голы? Дайте жару!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ход матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. К средине второго тайма командам так и не удалось открыть счёт в Казани на «Ак Барс Арене».

«Эй, «Зенит» и ЦСКА! Где голы? Дайте жару!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что если «Зенит» и ЦСКА не смогут забить гол в основное время, то победитель будет определяться в серии пенальти. Дополнительное время в регламенте Суперкубка не предусмотрено.

Следить за игрой между «Зенитом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции.