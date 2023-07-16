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Гаджиев: «Матч за Суперкубок поставил вопросы перед Семаком» эксклюзив

16 Июля 2023 • 16:07 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Зенита» в матче за Суперкубок.

- Какие выводы можно сделать по матчу Суперкубка?

- Я увидел то, что и предполагал увидеть. Первый матч и ожидался примерно равным. Потому что это начало сезона, и ни одна из команд еще пока не вышла на свой максимально возможный уровень.

- Вам показалось, что игра была равной?

- Может быть, «армейцы» были чуть ближе к победе по количеству моментов. А что касается командного контроля мяча, «Зенит» мне больше понравился. Было многовато брака в силу того, что было много борьбы. Это связано с тем, что физическая готовность на данный момент чуть повыше, чем игровая.

- Питерцы не создали практически ни одного голевого момента, что было непривычно видеть. Вам не показалось, что «Зенит» пока не готов к сезону?

- Мне так не показалось. Просто очень хорошо в обороне сыграл ЦСКА, что характерно для Федотова. Если вспомнить, как его команды играли против «Зенита», то они выглядели достаточно неплохо. Его команды всегда очень хорошо организованы. В этом матче это тоже проявилось. Так что мы увидели хорошую игру ЦСКА в обороне. Но на свой привычный игровой уровень оба соперника пока не вышли.

- Тем не менее, игра была за трофей, а это значит, что необходимо было атаковать. Почему у чемпиона это не получалось?

- Просто так за счет хорошей готовности и за счет того, что игроки мастеровитые, сломать оборону ЦСКА не получится. Надо чтобы еще и уровень игровой готовности был высокий. Для этого надо пройти пять-шесть матчей. У «Зенита» ведь игровой потенциал высокий. Он за счет него и выигрывает пять лет подряд.

- Если вспомнить матчи против «Црвены Звезды» и «Фенербахче» на предсезонном турнире, получается, что уже три игры подряд «Зенит» не может победить. Какие это вызывает эмоции?

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- У питерцев всегда игровые задачи в атаке решают бразильцы. Но Клаудиньо был не очень хорошо готов, как и другие легионеры. Это главное. Будем надеяться, что лидер скоро станет лучше играть.

- Перед матчем многие отдавали предпочтение «Зениту», но доминировал на поле ЦСКА. С чем это связываете?

- Не могу сказать, что «армейцы» доминировали. Они создавали моменты лучше и острее атаковали. Только отрезками доминировали. Это начало сезона, и не все футболисты находятся в хорошем тонусе. Других причин нет.

- По игре вам кто больше понравился из команд?

- Я больше обращал внимание на то, какие у команд проблемы. Вот физика плюс минус одинаковая. Но если взять отдельные игровые эпизоды, то можно вспомнить момент, который в первом тайме создал ЦСКА, когда Кержаков выручил. Этот момент сложился из того, что центральный защитник «Зенита» вместо того, чтобы вынести мяч в сторону от ворот, вынес его в центральную часть. В чемпионате они этого не будут делать. Поэтому я и говорю, что игровой готовности нет. Так что серьезные выводы по этому матчу делать не следует. Как и по контрольным матчам. Хотя все эти игры поставили вопросы перед Семаком.

- Как оцените серию пенальти? Многие ставили на Акинфеева, а не на Кержакова, но в итоге победил «Зенит».

- Нельзя считать, что Акинфеев - волшебник. Это замечательный вратарь, но в отдельных ситуациях выигрывают не те, кто однозначно сильнее, а другие команды. Игорь остается вратарем номер один в российском футболе. Ну а за Кержакова я рад, потому что это замечательный футболист и человек.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Гаджи Гаджиев
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