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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «ЦСКА провёл неплохой сезон, поздравляю их»

12 Июня 2023 • 09:55 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о результатах ЦСКА в завершившемся сезоне.

Напомним, вчера, 11 июня, «армейцы» обыграли «Краснодар» в суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 — пен) и стали победителями всего турнира. Канчельскис признался, что итоговый результат не стал для него неожиданностью, похвалив ЦСКА за сезон, в котором москвичи также добыли серебряные медали РПЛ.

«Понятно, что ЦСКА всегда хочет быть первым, но всё-таки они провели неплохой сезон. Не скажу, что на «пять», но «четыре с плюсом» им точно можно поставить. ЦСКА — молодцы, поздравляю их», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Отметим, что после победы в Кубке России ЦСКА заслужил право сыграть с «Зенитом» за Суперкубок страны. Этот матч состоится 15 июля в Казани.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Канчельскис
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