Дмитрий Кузнецов назвал самые слабые позиции ЦСКА

Бывший игрок столичных «армейцев» Дмитрий Кузнецов порассуждал над самыми слабыми местами его бывшей команды.

«ЦСКА летом обязательно нужен центральный защитник, обязательно нужен быстрый, техничный и юркий центрфорвард. Ещё нужен мобильный крайний хавбек, который туда‑сюда носится», - рассказал Кузнецов в эфире «Матч-Премьер», добавив, что именно эти позиции он бы и укрепил.

Напомним, что в это летнее трансферное окно ЦСКА не сделал пока ни одного усиления.

Через девять дней столичному клубу предстоит сыграть первый официальный матч сезона – в поединке за Суперкубок России ЦСКА встретится с питерским «Зенитом».