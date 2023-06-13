«Краснодар» усилился воспитанником ЦСКА

«Краснодар» подписал контракт с 20-летним воспитанником столичного ЦСКА Эдуардом Багринцевым.

По данным«Матч ТВ», стороны подписали долгосрочный контракт. Начал текущий сезон игрок, напомним, в ЦСКА, однако уже с сентября он начал играть во второй лиге Словакии в составе клуба «Дубница».

Напомним, ранее Багринцев, получивший гражданство Армении, заявил, что будет готов выступать за сборную этой страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 175 тыс. евро.

В минувшее воскресенье ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в рамках Суперфинала Кубка России – 6:5. Основное время встречи завершилось равенством – 1:1.