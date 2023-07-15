В Казани перед Суперкубком России полицейские задержали 35 болельщиков

В субботу вечером в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» пройдёт матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. В день игры в Казани сотрудники правоохранительных органов задержали 35 болельщиков. Находясь в электричке, они зажигали файеры и нарушали общественный порядок.

В отношении 28 фанатов правоохранители составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.