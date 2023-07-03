Масалитин: Было бы здорово, если у Чалова появился конкурент

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался об атакующей линии «армейцев» перед стартом сезона РПЛ.

«Было бы здорово, если бы появился конкурент у Чалова, это бы повысило уровень Фёдора. Но пусть сначала Федотов решит, кто именно ему нужен из всех нынешних футболистов, а уже затем будет проще понять, какие позиции точно нужно усилить», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению Масалитина, тренерскому штабу необходимо определить обойму доступных футболистов, поскольку многие игроки атакующей линии провели прошлый сезон в других клубах на правах аренды.

Напомним, что ранее в ЦСКА опровергли интерес к вингеру ПАОКа Халеду Нарею. В прошедшем сезоне «армейцы» заняли второе место в турнирной таблице РПЛ и выиграли Кубок России