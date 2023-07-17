Камоцци сравнил Чалова с Фирмино

Бывший советник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался об игровых качествах нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Фёдор Чалов — умный игрок. Он выделяется на футбольном поле, ведёт атакующую игру команды. Чалов одинаково хорошо реализует моменты и создаёт их для партнёров», — заявил экс-помощник Леонида Федуна в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, Чалов напоминает бывшего форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино по стилю игры.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги Чалов забил 19 голов при пяти ассистах, став вторым бомбардиром по итогам сезона. Стоимость 25-летнего нападающего по мнению портала Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.