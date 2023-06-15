Франциско Медина, отец полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе своего сына в «Спартак».

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему парагвайцу проявляет не только «Спартак», но и несколько клубов АПЛ.

«Разговоры о Спартаке? Нет нет, это какая-то ерунда. Ничего такого нет. Хесус — футболист ЦСКА», — сказал Франциско Медина.

В минувшем сезоне Медина провёл за ЦСКА 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.