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Владимир Федотов: «У нас с «Зенитом» сейчас похожая ситуация»

05 Июля 2023 • 21:44 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов считает, что у его клуба схожая ситуация с питерским «Зенитом» в рамках подготовки к новому сезону. Всё дело в легионерах, которые постепенно возвращаются в клуб после матчей национальных сборных.

«У них в чём-то похожая ситуация, тоже есть сборники, и кто-то раньше приехал, а кто-то только появился. У всех разная степень готовности», - рассказал Федотов для Bobsoccer.

Ранее тренер оценил физическое состояние своей команды после первого предсезонного сбора.

«Сборники присоединились к нам 1 июля, но все приехали в хорошем состоянии, втянулись в процесс сразу», - добавил Федотов.

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