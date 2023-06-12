Колыванов: «Акинфеев — полкоманды в ЦСКА»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Напомним, вчера, 11 июня, «армейцы» обыграли «Краснодар» в суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 — пен), выиграв этот турнир впервые с 2013 года. Сам Акинфеев отразил два 11-метровых удара, что и принесло победу «красно-синим».

«Акинфеев — полкоманды в ЦСКА. Это лицо «красно‑синих», настоящий капитан, он вселяет уверенность в игроков. Он молодец», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 37-летний Акинфеев провёл за ЦСКА 35 матчей, в которых пропустил 32 мяча и 11 раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что в чемпионате России «армейцы» заняли второе место, уступив лишь санкт-петербургскому «Зениту».