​Набабкин посоветовал Аршавину «протереть очки»

Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на слова Андрея Аршавина. Известный в прошлом игрок «Зенита» подверг сомнению уровень Набабкина.

«Когда вместо Дивеева выходит Набабкин, качество разное», - говорил Аршавин после Суперкубка, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти после нулевой ничьей.

«Мне кажется, у Аршавина немного запотели очки. Надо бы их протереть!» - высказался Набабкин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Кирилл Набабкин перебрался в ЦСКА очень давно – в конце 2009 года. В 304 матчах за «армейцев» защитник записал на свой счёт пять голов.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 22 июля, - против «Урала».