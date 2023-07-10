Раскрыто количество проданных билетов на Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА

Служба коммуникаций Российского футбольного союза рассказала о количестве проданных билетов на матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

«На данный момент продано более 35 тысяч. Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками», — заявили «Спорт-Экспрессу» в службе коммуникаций РФС.

Матч за Суперкубок страны состоится 15 июля в Казани. В этом году трофей между собой разыграют санкт-петербургский «Зенит» (чемпион России) и столичный ЦСКА (победитель Кубка России).

Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.