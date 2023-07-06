Агент Селюк: «Не могу понять, зачем Фернандес нужен «Зениту»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за ЦСКА, в «Зенит».

Агент выразил недоумение в связи с тем, что «Зенит» и ЦСКА ведут борьбу за подписание 32-летнего футболиста. По мнению Селюка, сейчас на рынке можно найти игрока посильнее бразильца.

«Я не верю, что ему предложили 2,5 миллиона. За миллион можно брать игроков точно лучше, чем Марио. Может, он им нужен с той точки зрения, что адаптирован в России и поможет бразильцам, потом взять его в тренерский штаб», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Кроме того, агент считает, что сам Фернандес поступает не очень красиво, так как часто меняет решение о своём будущем, при этом имея на руках российский паспорт.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Прошлым летом защитник принял решение приостановить карьеру, однако зимой вернулся в футбол, перейдя в «Интернасьонал». В апреле нынешнего года футболист покинул бразильский клуб по личным причинам.