Защитник ЦСКА Рядно: «Я был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на Суперкубок России»

Защитник ЦСКА Михаил Рядно высказался о своём дебюте за московский клуб в матче Суперкубка России против «Зенита».

Напомним, 17-летний футболист вышел на поле на 82-й минуте встречи, заменив Бактиёра Зайнутдинова.

Молодой футболист признался, что не ожидал оказаться в заявке команды на этот матч, но очень был рад принять участие в такой важной игре.

«Я был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на игру. Не ожидал, что меня выпустят. Был безумно счастлив оказаться рядом с командой в этот момент, оказаться на 40-тысячном стадионе и ещё сыграть», — цитируют Рядно «Известия».

Напомним, основное время матча завершилось без забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит», который и выиграл трофей.