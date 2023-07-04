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Непомнящий: «Кудряшов может заинтересовать клубы РПЛ этим летом»

04 Июля 2023 • 16:42 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем 36-летнего защитника Фёдора Кудряшова, который ранее покинул турецкий клуб «Антальяспор».

По мнению специалиста, опытный защитник может заинтересовать многие клубы РПЛ, так как он обладает большим европейским опытом.

«Многим российским командам не хватает игрока такого плана. Возраст у него нормальный, данные хорошие. Самое главное — желание Фёдора», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кудряшов провёл за «Антальяспор» 15 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Цвета турецкого клуба Кудряшов защищал с января 2020 года. Ранее он также выступал за «Истанбул Башакшехир», «Химки», «Сочи», «Ахмат», «Рубин», «Ростов» и «Краснодар». Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 150 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Фёдор Кудряшов
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