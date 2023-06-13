Бышовец назвал пять лучших тренеров РПЛ, в списке нет Галактионова

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец порассуждал о пяти лучших тренерах, проявивших себя в минувшем сезоне РПЛ. Он решил опираться в рейтинге на места, которые заняли клубы по итогу сезона в турнирной таблице.

«Лучшими точно можно назвать тех, кто занял места в тройке — Сергея Семака, Владимира Федотова, Гильермо Абаскаля. Отмечу и Валерия Карпина, у него в «Ростове» всё же страдает уровень футболистов», - рассказал Бышовец для «Матч ТВ».

Завершил пятёрку эксперт Сергеем Ташуевым, который провёл с «Ахматом» самый успешный сезон в элите в клубной истории.

Любопытно, что в список Бышовца не попал Михаил Галактионов, который сделал «Локомотив» после своего прихода в клуб одной из лучших команд второй половины сезона, а для начала – спас «железнодорожников» от угрожающего вылета из РПЛ.