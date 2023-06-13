Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец назвал пять лучших тренеров РПЛ, в списке нет Галактионова

13 Июня 2023 • 19:35 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец порассуждал о пяти лучших тренерах, проявивших себя в минувшем сезоне РПЛ. Он решил опираться в рейтинге на места, которые заняли клубы по итогу сезона в турнирной таблице.

«Лучшими точно можно назвать тех, кто занял места в тройке — Сергея Семака, Владимира Федотова, Гильермо Абаскаля. Отмечу и Валерия Карпина, у него в «Ростове» всё же страдает уровень футболистов», - рассказал Бышовец для «Матч ТВ».

Завершил пятёрку эксперт Сергеем Ташуевым, который провёл с «Ахматом» самый успешный сезон в элите в клубной истории.

Любопытно, что в список Бышовца не попал Михаил Галактионов, который сделал «Локомотив» после своего прихода в клуб одной из лучших команд второй половины сезона, а для начала – спас «железнодорожников» от угрожающего вылета из РПЛ.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Анатолий Бышовец Сергей Ташуев Владимир Федотов Михаил Галактионов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
20:49 · Россия. Премьер-лига
«Копенгаген» выкупил Джордана Ларссона у «Шальке» официально
20:42 · Россия. Премьер-лига
Хохлов подтвердил, что останется в «Сочи» официально
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Урал» может усилиться полузащитником «Карабаха» слухи
20:36 · Россия. Премьер-лига
Хохлов — о десятом месте «Сочи»: «Я бы не стал называть это провалом»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев подвёл итоги сезона в «Рубине»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев не знает, сможет ли Личка помочь «Динамо»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Гунько рассказал, почему сменил в Армении три клуба за три года
20:08 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: Личка — хороший выбор «Динамо»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Личка - это супервариант для «Динамо»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Гунько - о первых днях в Армении: «Война, пандемия, никаких ресторанов и гуляний»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Гунько рассказал, как оказался в Армении
19:47 · Россия. Первая лига
Олег Иванов: «Слуцкий принял решение, его нужно уважать»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин заявил, что Карпин хотел видеть его в «Ростове»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Отец Кузяева отреагировал на новости об интересе «Бешикташа» к сыну
19:42 · Россия. Премьер-лига
Кирилл Новиков: Личка? Мне всё равно, кто возглавит «Динамо»
Все новости
Рекомендуем