Дивеев: «В пенальти нужна уверенность»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал свой забитый пенальти в суперфинале Кубка России против «Краснодара» (1:1, 6:5 — пен).

Дивеев отметил, что при пробитии 11-метровых ударов важна уверенность. Напомним, что благодаря выигранной серии пенальти в матче против «Краснодара» ЦСКА стал победителем Кубка России впервые за последние 10 лет.

«В пенальти нужна уверенность, а чего их бояться? Я хотел в левый угол ударить — туда и ударил. Главное — попасть в ворота. Попал, а там ну отбил бы вратарь, чего уже сделать?» — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

В минувшем сезоне 23-летний Дивеев провёл за ЦСКА 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.