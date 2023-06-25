Пономарёв назвал вратаря, который сможет заменить Акинфеева в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о том, кто способен заменить в московском клубе многолетнего вратаря команды Игоря Акинфеева.

Ветеран выделил 26-летнего Илью Помазуна, который принадлежит ЦСКА, но минувший сезон провёл на правах аренды в «Урале». Пономарёв считает, что именно воспитанник «армейского» клуба в будущем сможет заменить 37-летнего Акинфеева.

«Есть в ЦСКА второй вратарь — это Влад Тороп. Он хороший. Ещё у нас есть Помазун, который был в аренде в «Урале». Он тоже неплохо стоит. У него хороший рост, кондиции, смелый голкипер. Уверен, что Помазун заменит Акинфеева», — приводит слова Пономарёва Legalbet.ru.

В прошедшем сезоне Помазун провёл за «Урал» 39 матчей, пропустил 55 голов и в восьми встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.