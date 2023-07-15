Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о Суперкубке, в котором «Зенит» в серии пенальти обыграл «армейцев».

- Серия пенальти впечатлила?

- Послематчевые одиннадцатиметровые – это всегда интересно с точки зрения нерва. Мне показалось, что игра получилась более спокойная, чем серия пенальти.

- Было мнение, что благодаря Акинфеевау именно «армейцы» будут иметь преимущество в серии пенальти, но получилось иначе. Почему?

- Я всегда считал, что пенальти – это лотерея. И мастерство, и психология, конечно, важны, но основное - это все-таки удача.

- Игра получилось безголевой. Как это оцените?

- Я ожидал ничью. Думал, что будет максимум 1:1, а скорее 0:0. Но я все-таки ждал более боевого футбола с множеством единоборств и минимальным количеством голевых моментов. Думал, что матч будет нервным. А мы увидели спокойную игру, как будто сезон в разгаре, ребята уже сыграли по десять матчей и играют очередной. Не было ощущения, что это первый матч за трофей.

- Скорости были небольшие. Кондиции пока не те?

- Возможно. В этой игре «Зенит» не был для меня фаворитом, в отличие от других матчей. Это ведь всего одна игра за трофей. И потом, играли после перерыва. На первый план выходила готовность команд на данный момент.

- Показалось, что «Зенит» прошел более качественные предсезонные сборы, потому что участвовал в международном турнире.

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- Не факт, что это дает преимущество. Там другие факторы включаются. «Зенит» был в ослабленном составе. Было видно, что иностранцы, которые дают результат, не сыграли в свою силу. И они вообще не все остались в команде.

- Кого отметите со знаком плюс?

- Кержакова. Это естественно, когда команда побеждает в серии пенальти. Тем более, когда голкипер отбивает одиннадцатиметровые. Это стоит отметить.

- Все говорили о магии Акинфеева, теперь будет магия Кержакова?

- Всем сериям когда-то приходит конец. А Кержаков неделю назад точно так же выиграл серию пенальти для «Зенита».

- Сможет ли в этом чемпионат ЦСКА или кто-то другой составить реальную конкуренцию «Зениту»?

- Надеюсь и жду этого уже давно. Интереснее было бы, если бы борьба в чемпионате была более напряженная. ЦСКА по этому матчу показал, что имеет крепкую команду. Возможно, «армейцы» дадут бой по ходу сезону. Но «Зенит» силен тем, что имеет длинную скамейку. Такой набор футболистов позволяет безболезненно ротировать состав. В России таких клубов больше нет. Это дает серьезное преимущество для длинного турнира. Бывают карточки, травмы, спады. Тут важно, кто заменяет основных ребят.

Елена Григорьевская