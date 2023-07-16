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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Арбитр Карасёв рассказал об общении с Рошей, которого он удалил в мае

16 Июля 2023 • 16:44 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

В майском дерби между «Спартаком» и ЦСКА арбитр Сергей Карасёв показал красные карточки Александру Соболеву и Виллиану Роше за неприличные жесты. По словам Карасёва, он успел пообщаться с Рошей перед субботним матчем за Суперкубок России.

«Всё нормально, классно поговорили. Во время разминки он увидел меня и пошёл навстречу, я тоже к нему пошёл, так что всё было отлично. В жизни все мы - культурнейшие люди, а на поле эмоции просто лезут через край», - сказал Карасёв, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что красная карточка Виллиана Роши, полученная им в майском матче против «Спартака», была отменена по решению КДК РФС после рассмотрения ЭСК.

Напомним, что в субботу ЦСКА проиграл «Зениту» в Суперкубке в серии пенальти после нулевой ничьей по итогам 90 основных минут.

Арбитр Карасёв рассказал о разговоре с Соболевым перед удалением в дерби «Спартак» - ЦСКА

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Карасёв Виллиан Роша
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