Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич назвал Вагнера Лава лучшим нападающим в истории РПЛ

11 Июля 2023 • 13:58 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Вагнере Лаве и нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Сербский футболист назвал Вагнера Лава лучшим нападающим в истории РПЛ, а Дзюба, по мнению Тошича, является первым среди россиян.

«Халк? Я с ним не играл, я был с Думбиёй и Вагнером, который является лучшим форвардом в истории российского чемпионата. Дзюба? Насколько я знаю, он лучший бомбардир. Получается, он лучший нападающий с российским паспортом», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Напомним, Вагнер Лав провёл за ЦСКА в общей сложности 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Дзюба же является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. На счету 34-летнего форварда 156 мячей в 402 играх за «Спартак», «Зенит», «Ростов», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Томь».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Вагнер Лав Зоран Тошич Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Виллиан Роша: Готов играть в одной команде с Соболевым
14:36 · Россия. Премьер-лига
​Защитник ЦСКА Роша допускает, что будет играть за сборную России
14:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Бикела: «Жаниу хочет остаться в России»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Медины: «Хесус благодарен ЦСКА, но пришло время двигаться дальше»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Деменко оценил возможный уход Рамиреса из «Краснодара»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Тошич назвал Вагнера Лава лучшим нападающим в истории РПЛ
13:58 · Россия. Премьер-лига
Тошич: Слуцкий — самый сильный российский тренер
13:50 · Россия. Премьер-лига
Кириченко заявил, что ушёл из «Сочи»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Заварзин — о переходе Медины в «Спартак»: «К сожалению, моральная сторона остаётся на втором плане»
13:29 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» или ЦСКА: Булыкин дал прогноз на Суперкубок России
13:22 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» оценил трансфер Медины
13:14 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ хочет подписать Панченко
13:06 · Россия. Премьер-лига
​Медина тренируется в «Спартаке» индивидуально
12:38 · Россия. Премьер-лига
Кузяев близок к трансферу во французский клуб
12:21 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма, какую «Спартак» готов заплатить за Санчеса
Все новости
Рекомендуем