Тошич назвал Вагнера Лава лучшим нападающим в истории РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Вагнере Лаве и нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Сербский футболист назвал Вагнера Лава лучшим нападающим в истории РПЛ, а Дзюба, по мнению Тошича, является первым среди россиян.

«Халк? Я с ним не играл, я был с Думбиёй и Вагнером, который является лучшим форвардом в истории российского чемпионата. Дзюба? Насколько я знаю, он лучший бомбардир. Получается, он лучший нападающий с российским паспортом», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Напомним, Вагнер Лав провёл за ЦСКА в общей сложности 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Дзюба же является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. На счету 34-летнего форварда 156 мячей в 402 играх за «Спартак», «Зенит», «Ростов», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Томь».