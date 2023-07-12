Гришин считает, что трансфер Сутормина в ЦСКА может состояться

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в стан «красно-синих». Ранее сам игрок не стал комментировать информацию об интересе со стороны «армейцев».

«После того как Марио Фернандес не перешел в ЦСКА, то вероятность трансфера Сутормина есть, но никто не скажет, подойдет Сутормин ЦСКА или нет», — приводит слова Гришина Legalbet.

Действующий трудовой договор Сутормина с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 29-летнего футболиста составляет 1,8 млн евро.