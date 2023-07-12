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Гришин считает, что трансфер Сутормина в ЦСКА может состояться

12 Июля 2023 • 18:17 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в стан «красно-синих». Ранее сам игрок не стал комментировать информацию об интересе со стороны «армейцев».

«После того как Марио Фернандес не перешел в ЦСКА, то вероятность трансфера Сутормина есть, но никто не скажет, подойдет Сутормин ЦСКА или нет», — приводит слова Гришина Legalbet.

Действующий трудовой договор Сутормина с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 29-летнего футболиста составляет 1,8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес Александр Гришин Алексей Сутормин
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