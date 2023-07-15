В субботу в Казани «Зенит» и ЦСКА разыгрывают Суперкубок России. Незадолго до игры фанаты питерского клуба вывесили за воротами баннер с надписью: «Путь до той звезды». Фотографию сделал журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Никита Андриянов.

Напомним, что «Зенит» весной получил право нанести вторую звезду на свою эмблему. Случилось это после того, как питерская команда десятый раз в своей истории оформила чемпионский титул.

Следить за развитием событий в матче Суперкубка между «Зенитом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.