В ЦСКА рассказали, почему Карраскаль, Агапов и Глебов пропустят матч с «Зенитом»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии игроков, которые не примут участие в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

«Сегодня недоступными по медицинским показателям будут Кирилл Глебов, Илья Агапов и Хорхе Карраскаль. Характер травм у каждого из них разный, сроки реабилитации будут различаться», — заявил Безуглов пресс-службе «армейцев».

Врач ЦСКА отметил, что Глебов и Карраскаль, вероятно, смогут сыграть уже в матче первого тура чемпионата России против «Урала», а Агапов будет готов немного позже.

Сегодня, 15 июля, ЦСКА разыграет с «Зенитом» Суперкубок России. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.