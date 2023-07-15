​«Зенит» в восьмой раз выиграл Суперкубок России

В субботу вечером внимание всей футбольной России было сосредоточено в Казани, где новый футбольный сезон открывался матчем за Суперкубок. «Зенит» и ЦСКА ни разу не смогли забить в основное время, и дело дошло до серии пенальти. Здесь удача улыбнулась чемпионам последних лет – 5:4 по одиннадцатиметровым.

«Зенит» выиграл Суперкубок России восьмой раз в истории. Питерцы выигрывали этот трофей в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

Следующий матч «Зенит» проведёт через неделю – 22 июля. В первом туре Премьер-лиги команда Сергея Семака будет играть против «Пари НН» на поле соперника.