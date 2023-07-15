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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» в восьмой раз выиграл Суперкубок России

15 Июля 2023 • 19:27 Комментировать (10)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

В субботу вечером внимание всей футбольной России было сосредоточено в Казани, где новый футбольный сезон открывался матчем за Суперкубок. «Зенит» и ЦСКА ни разу не смогли забить в основное время, и дело дошло до серии пенальти. Здесь удача улыбнулась чемпионам последних лет – 5:4 по одиннадцатиметровым.

«Зенит» выиграл Суперкубок России восьмой раз в истории. Питерцы выигрывали этот трофей в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

Следующий матч «Зенит» проведёт через неделю – 22 июля. В первом туре Премьер-лиги команда Сергея Семака будет играть против «Пари НН» на поле соперника.

Протокол игры  
Зенит

0:0

(пен. 5:4)

ЦСКА Москва
Серия пенальти:
  Чалов Фёдор (0:1) 
(1:1) Малком Филипе  
  Гайч Адольфо (1:2)
(2:2) Сутормин Алексей  
  Набабкин Кирилл (2:3)
(3:3) Мостовой Андрей121'  
  Заболотный Антон (3:4)
(4:4) Бакаев Зелимхан  
(5:4) Ренан Роберт122'  
Кержаков МихаилДуглас СантосЧистяков ДмитрийРенан РобертКараваев Вячеслав 89' (Васильев Дмитрий Алексеевич ( 89') Барриос ВильмарКейрос Эдуардо 89' (Сутормин Алексей ( 89') Клаудиньо  45' 63' (Мостовой Андрей ( 63') Малком ФилипеМантуан Густаво 90' (Бакаев Зелимхан ( 90') Кассьерра Матео 77' (Сергеев Иван ( 77')
Запасные: Ерохин АлександрКоваленко АлександрАлип НуралыАдамов АрсенКруговой ДанилГойло НикитаВасютин Александр
Акинфеев ИгорьМойзесДивеев Игорь 46' (Набабкин Кирилл ( 46') Виллиан РошаЗайнутдинов Бактиёр 82' (Рядно Михаил ( 82') Мендес Виктор 90' (Гайч Адольфо ( 90') Зделар Саша 81' (Кучаев Константин ( 81') Гайич Милан III  45'Мухин Максим 73' (Ермаков Никита ( 73') Чалов ФёдорЗаболотный Антон
Запасные: Яковлев Владислав ГеннадьевичЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирНосков ЕгорКисляк МатвейОбляков ИванТороп Владислав
15 июля. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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Комментарии (10)
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Zenituwka
15 Июля 2023 в 20:10
Как же мне уже надоело смотреть "шикарный" футбол "лучшего тренера". Это какая то пытка. Все кое как вытаскивается индивидуальным мастерством отдельных футболистов. Мрак.
ЦСКА был лучше. Но пенальти есть пенальти.
kostet
15 Июля 2023 в 20:12
Если раньше пятки и прокидывания между ног были в атакующей фазе, то теперь это просто финты ради финтов.
1962
15 Июля 2023 в 20:02
Статистика матча: Зенит-ЦСКА
Удары - 3:16; Удары в створ – 0:7; Угловые – 3:6; Офсайды – 0:0; Сэйвы – 7:0; Фолы – 12:14; Жёлтые карточки – 1:1; Красные карточки – 0:0; Замены – 5:5; Команда ни разу не ударившая в створ ворот выиграла Кубок...
kostet
15 Июля 2023 в 20:11
Зенит всегда плохо играет с командами не играющими в футбол. И так и получилось сегодня, Уфа поставила автобус, старый гном выкидывал мяч на Забу-Чалова и эта "тактика" не сработала.
старый ХЬЮ
15 Июля 2023 в 19:42
Безобразная игра обеих команд. Зенит вообще какой то инертный и сонный. Видно, что перегруженные немного.
И тем не менее Зенит с трофеем! А вот с Чистяков это слабейшее звено в команде, новички пока не вкатились и не адаптировались.
kostet
15 Июля 2023 в 19:47
Родригао еще 2 месяца ждать,к сожалению.
TEREX
15 Июля 2023 в 19:34
ай на на нэй..ЗЕНИТ..ЗЕНИТ..ЗЕНИТ..)) адин трафей этава сизона ф кармане..)) хатя ежыли па чеснаку ни заслужыли..играли атрвратитильна..)) ну очинь медляныйе и устафшыи..))
wertygaz
15 Июля 2023 в 19:30
Зенит вообще без игры. Они только на судей надеятся в чемпионате что ли?
TEREX
15 Июля 2023 в 19:37
ты бы пачаще на карыто своЁ дырявае сматрел.. клован..)) тибе напомнить с каким щётам свинарня влитела в прошлым годе..)) зато истирили шо супир кубак ваш ужэ..))
kostet
15 Июля 2023 в 19:28
Ну, Уфа, как всегда играла в автобус, да и на пенальти могли посильнее вратаря выставить. Зенит с победой!!!
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