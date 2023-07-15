​«Зенит» в восьмой раз выиграл Суперкубок России

В субботу вечером внимание всей футбольной России было сосредоточено в Казани, где новый футбольный сезон открывался матчем за Суперкубок. «Зенит» и ЦСКА ни разу не смогли забить в основное время, и дело дошло до серии пенальти. Здесь удача улыбнулась чемпионам последних лет – 5:4 по одиннадцатиметровым.
«Зенит» выиграл Суперкубок России восьмой раз в истории. Питерцы выигрывали этот трофей в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.
Следующий матч «Зенит» проведёт через неделю – 22 июля. В первом туре Премьер-лиги команда Сергея Семака будет играть против «Пари НН» на поле соперника.
Протокол игры
|Зенит
0:0
(пен. 5:4)
|ЦСКА Москва
|Серия пенальти:
|Чалов Фёдор (0:1)
|(1:1) Малком Филипе
|Гайч Адольфо (1:2)
|(2:2) Сутормин Алексей
|Набабкин Кирилл (2:3)
|(3:3) Мостовой Андрей121'
|Заболотный Антон (3:4)
|(4:4) Бакаев Зелимхан
|(5:4) Ренан Роберт122'
Кержаков Михаил•Дуглас Сантос•Чистяков Дмитрий•Ренан Роберт•Караваев Вячеслав89' (Васильев Дмитрий Алексеевич (89') •Барриос Вильмар•Кейрос Эдуардо89' (Сутормин Алексей (89') •Клаудиньо 45'63' (Мостовой Андрей (63') •Малком Филипе•Мантуан Густаво90' (Бакаев Зелимхан (90') •Кассьерра Матео77' (Сергеев Иван (77')
Акинфеев Игорь•Мойзес•Дивеев Игорь46' (Набабкин Кирилл (46') •Виллиан Роша•Зайнутдинов Бактиёр82' (Рядно Михаил (82') •Мендес Виктор90' (Гайч Адольфо (90') •Зделар Саша81' (Кучаев Константин (81') •Гайич Милан III• 45'Мухин Максим73' (Ермаков Никита (73') •Чалов Фёдор•Заболотный Антон
15 июля. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
ЦСКА был лучше. Но пенальти есть пенальти.
Удары - 3:16; Удары в створ – 0:7; Угловые – 3:6; Офсайды – 0:0; Сэйвы – 7:0; Фолы – 12:14; Жёлтые карточки – 1:1; Красные карточки – 0:0; Замены – 5:5; Команда ни разу не ударившая в створ ворот выиграла Кубок...
И тем не менее Зенит с трофеем! А вот с Чистяков это слабейшее звено в команде, новички пока не вкатились и не адаптировались.
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