Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на Суперкубок с «Зенитом».

- На ЦСКА перед Суперкубком мало кто делает ставку. А вы?

- У меня есть сомнения после матча с «Динамо». Остались плохие впечатления от игры «армейцев» после этих встреч. То ли ребята вышли несобранные, то ли Федотов не настроил их на матч, но играли они спустя рукава. А, может, хотели завуалировать свои действия, показать, что они слабые сейчас. Но я надеюсь, что «армейцы» соберутся и дадут хороший бой «Зениту».

- Обычно принято считать, что товарищеские встречи - не показатель.

- Я думаю, по таким играм уже судить можно. В них надо выкладываться на полную силу. А иначе потом ничего не получится. Ты не будешь собранным в ответственных встречах. Поэтому я отдаю предпочтение в Суперкубке «Зениту» и оцениваю его шансы как 60 на 40. Питерцы показали себя с хорошей стороны в их товарищеском турнире. Они были там живые, отлично действовали в нападении. А вот оборона у них проходима. Они играют с ошибками. Там можно с ними тягаться, но чем и кем? С Чаловым и Заболотным не получится ничего. Надо будет подключать полузащиту. Хотя ЦСКА, я уверен, даст бой «Зениту», особенно, если физическая подготовка будет хорошая. А если «армейцы» дадут сопернику принимать мяч – будет труба дело.

- Уход Медины сильно скажется на игре ЦСКА?

- Не сказал бы. Это неплохой футболист. Играл на три с плюсом, но полностью не выкладывался. Медленный игрок, но сообразительный. В ЦСКА есть такие ребята. Тот же Яковлев. Нужно своих ставить. Толку будет больше.

- Вы ожидаете увидеть яркий футбол с множеством голов, или команды будут осторожничать?

- Уверен, что голы будут. Вариантов больше нет. Иначе придется решать вопрос в серии пенальти. А это не очень устраивает соперников.

- Но у ЦСКА есть Акинфеев, который хорош в сериях одиннадцатиметровых.

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- Это да. С таким нападением ЦСКА этот вариант устраивает больше. А так, я думаю, голы будут и в те, и в другие ворота.

- Матч принял новый подтекст в свете перехода в «Зенит» Марио Фернандеса. Вы понимаете, зачем он нужен Семаку?

- Пусть он будет в «Зените». Он там всю оборону расстроит. Марио плохо играет в защите. Для кухарок он очень эффективен, потому что смотрится своей фактурой и гол может забить. Но пропускает тоже много, потому что неплотно держит своих игроков. Так что пусть лучше в Питере играет. Ему 32 года, и не играл он в «Интернасьонале», дурака валял. А у ЦСКА оборона неплохая.

- Как оцениваете психологическую обстановку в стане «армейцев» в свете негативного фона от ухода Медины и ситуации с Фернандесом?

- Ничего страшного не произошло. Надо настраиваться на игру, как на последнюю. Федотов должен их настроить. Здесь нечего беречь себя.

- Пока в ЦСКА нет трансферов на вход. Вас это беспокоит?

- Да. Я разговаривал с Гинером – нужно пару быстрых человек. Иначе команда не выдержит. Надо, чтобы они бежали с мячом, а в ЦСКА только Дзагоев и Вагнер умели так работать. Все остальные пасуют назад и поперек. Это не игра в футбол.

- Вчера Далер Кузяев перешел из «Зенита» в «Гавр». Для питерцев это потеря?

- Нет. Средненький футболист. Играет на четыре с минусом. Хотя он добросовестный, исполнительный. Хорошо, что он перешел во французский клуб. «Зенит» ничего не потеряет от этого, а Кузяев приобретет.

Елена Григорьевская