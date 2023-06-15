Эдгард Запашный: «Зенит» переживает то, что переживал «Спартак в девяностые»

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный сравнил современный питерский «Зенит» с московским «Спартаком» периода девяностых годов прошлого столетия. А также объяснил, почему у питерцев уже пять лет получается побеждать в РПЛ.

«Спартак» прошёл через это же в девяностые. Во-первых, у «Зенита» серьёзная поддержка от спонсоров, это надо понимать. Плюс конкурентам сложнее проводить качественные трансферы – не все футболисты сейчас хотели бы ехать в Россию, просто у «Зенита» финансовые возможности больше для приглашения игроков», - рассказал Запашный для «Матч ТВ».

Напомним, что с 1992 по 2001 годы «Спартаку» в чемпионате России практически не было равных – команда взяла девять из десяти возможных чемпионств. Лишь в 1995 году эту гегемонию на один сезон прервала владикавказская «Алания».