​Министр спорта РФ поделился ожиданиями от Суперкубка России

Новый футбольный сезон в России будет открываться традиционным матчем за Суперкубок. В нём отношения выяснят «Зенит» и ЦСКА, которые в прошлом сезоне выиграли чемпионат и национальный кубок соответственно. Своими ожиданиями от Суперкубка поделился министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Уверен, что будет яркая игра, и болельщики будут довольны. Надеюсь, футболисты подарят нам праздник», - сказал Матыцин журналистам.

Битва за Суперкубок России пройдёт в Казани на поле стадиона «Ак Барс Арена». Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат 15 июля в 17:00 по московскому времени.