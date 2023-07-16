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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «ЦСКА больше заслужил победу в Суперкубке России»

16 Июля 2023 • 13:42 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о матче за Суперкубок России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 — пен).

По мнению эксперта, «армейцы» выглядели лучше и заслуживали победить. При этом Гаджиев не верит в то, что ЦСКА сумеет навязать «Зениту» борьбу в чемпионате России, так как на длинной дистанции команда из Санкт-Петербурга выглядит лучше.

«ЦСКА мог спокойно выигрывать Суперкубок, если бы реализовал ошибки «Зенита». Но я не думаю, что после этой игры можно сказать, что ЦСКА будет конкурировать с петербуржцами за чемпионство. По отдельным матчам нельзя судить», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Напомним, что новый розыгрыш РПЛ стартует на следующей неделе. 22 июля ЦСКА встретится с «Уралом», а «Зенит» в этот же день сыграет с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Гаджи Гаджиев
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