Пономарёв: «Слуцкий — слабый тренер, его забыли и хорошо»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова экс-нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича об известном российском тренере Леониде Слуцком.

Напомним, ранее сербский футболист заявил, что в Слуцком гораздо больше женских качеств, нежели мужских.

По мнению Пономарёва, Деспотович высказался подобным образом из-за обиды на Слуцкого. При этом ветеран назвал бывшего наставника «Рубина» и ЦСКА слабым тренером, которого никакой клуб больше к себе не пригласит.

«Леонид Викторович — слабый тренер. Что касается женского и мужского, не берусь судить, это не моё дело. Слуцкий пришёл в ЦСКА, когда играли сильные ребята, которым не надо было ничего объяснять. Леонид Викторович ещё хочет как-то себя пиарить. Его забыли и хорошо», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре прошлого года и с тех пор находится без клуба. Ранее он также возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».