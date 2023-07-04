Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Слуцкий — слабый тренер, его забыли и хорошо»

04 Июля 2023 • 13:41 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова экс-нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича об известном российском тренере Леониде Слуцком.

Напомним, ранее сербский футболист заявил, что в Слуцком гораздо больше женских качеств, нежели мужских.

По мнению Пономарёва, Деспотович высказался подобным образом из-за обиды на Слуцкого. При этом ветеран назвал бывшего наставника «Рубина» и ЦСКА слабым тренером, которого никакой клуб больше к себе не пригласит.

«Леонид Викторович — слабый тренер. Что касается женского и мужского, не берусь судить, это не моё дело. Слуцкий пришёл в ЦСКА, когда играли сильные ребята, которым не надо было ничего объяснять. Леонид Викторович ещё хочет как-то себя пиарить. Его забыли и хорошо», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре прошлого года и с тех пор находится без клуба. Ранее он также возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Джордже Деспотович Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
14:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Чебеджи: «Не уверен, что «Бешикташ» способен заплатить за Зайнутдинова больше 6 миллионов евро»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Думаю, что с Хохловым «Сочи» будет боеспособной командой» 2
13:44 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «ЦСКА нужно было сделать всё возможное для возвращения Фернандеса»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Слуцкий — слабый тренер, его забыли и хорошо»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Сейчас задача «Спартака» не усилить команду, а под красивые рассказы распилить бюджет» 3
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Джикия объяснил, почему носит маску
13:10 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Кузяеву нечего ловить в «Зените» - развития нет» 1
13:06 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» хочет подписать ещё одного бразильца
13:02 · Россия. Премьер-лига
Рианчо оценил нынешний состав «Спартака»
12:55 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» озвучил позицию по трансферу Вендела
12:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, что думает об интересе «Спартака» к Санчесу
12:36 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Интер» - прекрасный вариант для Сперцяна»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Деспотович оценил игру Дзюбы за «Локомотив» 2
12:28 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» показал форму на сезон 2023/24 официально
12:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Фернандеса: «Cкорее всего, Марио не будет в ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем