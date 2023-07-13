​Мутко высказался о матче за Суперкубок России

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказался о предстоящем матче за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

«Зенит» - ЦСКА – интересный матч, все в предвкушении. Это некий старт сезона, поэтому такой матч всегда интересен. Мы в своё время в РФС его придумали, использовав мировой опыт. Надеюсь, что зрителей на стадионе будет много», - сказал Мутко журналистам.

«Зенит» и ЦСКА сыграют в Суперкубке в субботу, 15 июля. Игра пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.

​Мутко рассказал, как делал предложения Моуринью и Ибрагимовичу