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​Мутко высказался о матче за Суперкубок России

13 Июля 2023 • 17:35 Комментировать
Зенит
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ЦСКА Москва
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15.07 17:00

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказался о предстоящем матче за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

«Зенит» - ЦСКА – интересный матч, все в предвкушении. Это некий старт сезона, поэтому такой матч всегда интересен. Мы в своё время в РФС его придумали, использовав мировой опыт. Надеюсь, что зрителей на стадионе будет много», - сказал Мутко журналистам.  

«Зенит» и ЦСКА сыграют в Суперкубке в субботу, 15 июля. Игра пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Виталий Мутко
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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