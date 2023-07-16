Алдонин — о Суперкубке России: «Со стороны «Зенита» матч мог быть более качественным»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о матче за Суперкубок России, в котором «Зенит» обыграл «армейцев» (0:0, 5:4 — пен).

Эксперт выразил мнение, что несмотря на победу, «сине-бело-голубые» могли сыграть лучше.

«Со стороны «Зенита» этот матч мог быть более качественным. Могли ребята играть более быстро. Было заметно, что ещё не включались максимально», — приводят слова Алдонина «Известия».

Напомним, что этот Суперкубок стал уже восьмым в истории «Зенита», ЦСКА же выигрывал данный трофей семь раз.

Первый тур нового сезона чемпионата России пройдёт в период с 21 по 23 июля. ЦСКА 22 числа встретится с «Уралом», а петербуржцы в этот же день померятся силами с «Пари НН».