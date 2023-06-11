Чалов взял первый трофей с ЦСКА в турнире, состоящем из нескольких матчей

В воскресенье вечером Фёдор Чалов стал обладателем Кубка России в составе московского ЦСКА. Таким образом, 25-летний форвард взял второй трофей в составе «армейцев» за всю карьеру.

Но есть нюанс – в 2018 году 20-летний Чалов становился обладателем Суперкубка России, турнира, состоящего лишь из одного матча. Поэтому сегодняшнюю победу форвард может занести себе в актив как первую в длинном турнире.

Отметим, что ранее Чалов в составе ЦСКА трижды становился серебряным призёром РПЛ, а также серебряным призёром чемпионата Швейцарии в составе «Базеля».

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