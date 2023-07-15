​Объявлена посещаемость матча «Зенит» - ЦСКА в Суперкубке России

В субботу «Зенит» и ЦСКА открывают новый футбольный сезон в России традиционным матчем за Суперкубок. На трибунах «Ак Барс Арены» в Казани собрались 40 876 болельщиков. Об этом было объявлено в концовке основного времени поединка.

Стоит сказать, что для посещения матча за Суперкубок не нужно было оформлять карту болельщика. А вот на игры Премьер-лиги без так называемого Fan ID попасть нельзя. Матчи первого тура чемпионата пройдут уже скоро – с 21 по 23 июля включительно.

Следить за матчем между «Зенитом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.