Корнаухов: «В других российских командах нет таких легионеров, которые есть в «Зените»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о составе действующего чемпиона России «Зенита».

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга выиграла пять последних розыгрышей РПЛ кряду. Корнаухов считает, что в других российских клубах нет легионеров сопоставимых по уровню с игроками «сине-бело-голубых», поэтому им сложно конкурировать за чемпионский титул.

«Есть отдельные ребята, которые могут играть на хорошем уровне, и они талантливы. Но Вендел, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо. Эти футболисты «Зенита» обладают очень высоким уровнем», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

Отметим, что по итогам прошедшего сезона отставание второго ЦСКА от первого «Зенита» в турнирной таблице РПЛ составило 12 очков. Последней командой, которой удавалось выигрывать чемпионат России до «сине-бело-голубых» является московский «Локомотив».