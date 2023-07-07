Широков — о Медине: «Иностранцы сюда приезжают зарабатывать, явно не за эмблему играть»

Бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Широков высказался о возможном переходе игрока «армейцев» Хесуса Медины в стан «красно-белых».

Эксперт назвал вероятный трансфер хорошей сделкой для ЦСКА, так как «красно-синие» заработают деньги на продаже футболиста, которого в своё время получили фактически бесплатно. Кроме того, Широков подчеркнул, что иностранцы приезжают в Россию зарабатывать деньги, а не биться за эмблему клуба. Поэтому переход игрока в стан принципиального соперника не является чем-то странным.

«Приоритеты давно поменялись, тем более это легионер. Иностранцы сюда приезжают зарабатывать, явно не за эмблему играть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 26-летнего Медины в «Спартак» составит 7 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать в своём новом клубе 1,6 миллиона евро за сезон.