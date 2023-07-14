Данни: «Надеюсь, что в матче за Суперкубок победит «Зенит»

Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни высказался о предстоящем Суперкубке России, в котором «сине-бело-голубые» сыграют с ЦСКА.

«Надеюсь, что в матче за Суперкубок победит «Зенит»! Они сохранили состав, поэтому я верю, что «Зенит» обыграет ЦСКА и выиграет трофей», — заявил экс-полузащитник сборной Португалии в интервью «Чемпионату».

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России завтра, 15 июля. Стартовый сивсток встречи в Казани назначен на 17:00 по московскому времени. Оба коллектива имеют по семь побед в первом турнире сезона.