Газзаев: «Акинфеев уже 20 лет выступает на высшем уровне»

Бывший наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу своей бывшей команды над «Краснодаром» в рамках Суперфинала Кубка России. Напомним, что этот Кубок России стал для ЦСКА уже восьмым в истории.

В особенности Газзаев отметил заслуги Игоря Акинфеева – бессменного лидера команды.

«Он уже на протяжении 20 лет демонстрирует высокий профессионализм на поле. У него огромный вклад в победу в серии пенальти, восхищаемся его игрой. ЦСКА победил благодаря его богатейшему опыту», - цитирует Газзаева ТАСС.

Напомним, что Акинфеев завоевал с ЦСКА практически все Кубки России, став семикратным обладателем этого трофея за 20-летнюю карьеру в команде на взрослом уровне.