​Сёмин ожидает упорного матча от «Зенита» и ЦСКА

В субботу пройдёт матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Несколько слов по поводу игры сказал известный российский тренер Юрий Сёмин.

«В начале сезона у таких команд приблизительно один уровень игры. Так что на данный момент ЦСКА ни в чём не уступает «Зениту». Матч будет очень упорным», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

«Зенит» и ЦСКА начнут сражение за Суперкубок России в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле «Ак Барс Арены» в Казани во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что «Зенит» может выиграть Суперкубок четвёртый год подряд.